Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

Kaza, Kayseri-Yozgat karayolu Elmalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 66 M 1557 plakalı yolcu minibüsü, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Minibüs çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.