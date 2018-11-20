Levent Gülen'in yeni imajı dikkat çekti

Kayserispor'un stoperi Levent Gülen yeni saç stili ile dikkat çekti

Kayserispor defansının önemli isimlerinden Levent Gülen, yeni saç stili ile dikkat çekti. Bu sezon öncesinde fazla kilolarından kurtulan ve sonrasında formayı sırtına geçiren Levent Gülen, balık sırtı örgülü saçıyla idmanı takip edenlerin de bakışlarını üzerine çekti.

Sakatlığı geçen ve Alanyaspor maçında takımındaki yerini alabilecek olan Levent Gülen, "Ara sıra değişiklik yapmak gerekiyor. Ben de böyle bir saç stili ile farklı olmak istedim. Nasıl olmuş, yakışmış mı?" diyerek yeni saç stilini yorumladı.