LGS sınavına giren öğrenciler heyecandan sahura kadar uyuyamadı

Geçen yıl Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılan TEOG sınavı yerine, bu yıl Şubat ayında yapılması kararlaştırılan LGS sınavı, Kayseri’de 68 okulda 19 bin 603 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Veliler çocuklarını Kur’an-ı Kerim okuyarak bekledi

Bu yıl ilk kez düzenlenen sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinde, okulların önünde beklemeye başladı. Çocuklarıyla birlikte okullara akın eden veliler de, sınav boyunca yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerim’den çocuklarının başarılı olması için dualar okudu. Veliler ve öğrencileri ilk kez düzenlendiği için ve sisteme aşina olmadıklarını için heyecanlı olduklarını, heyecandan dolayı sahur saatlerine kadar uyuyamadıklarını dile getirdi.

İki oturum halinde uygulanacak olan sınavın ilk oturumu sabah 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Her bir oturumda öğrencilere seçmeli 90 soru sorulacak. Sınav sonuçları ise 22 Haziran’da açıklanacak.