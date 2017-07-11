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11 Temmuz 2017 12:44

Liseler için TEOG tercih desteği başlıyor

Talas Belediyesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminde liselere kayıt yaptıracak öğrencilere tercih desteği sağlamak için başlattığı danışmanlık hizmetini bu yılda sürdürüyor.

Liseler için TEOG tercih desteği başlıyor

11 Temmuz 2017 12:44


Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Nevin Akyurt Kadın ve Gençlik Merkezi’nde 14 Temmuz 2017 Cuma günü başlayacak olan tercih destek hizmeti 24 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek.


Bu yılda her yıl olduğu gibi lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verileceğini hatırlatan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gençlerimizi seviyor onları önemsiyoruz. Merkezimizde geleceğimiz olan gençlerimize aldıkları puanlara göre hangi okulları tercih edebileceklerine dönük kapsamlı bir hizmet veriliyor. Burada uzmanlarımız okul başarılarına göre tercih listeleri oluşturuyor. Böylelikle ailelerin kafalarındaki soru işaretlerinin de kalkmasına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Anadolu, imam hatip ve meslek liselerinin hangilerinin gençlerimize uygun olacağıyla da ilgili alt yapısına yönelik destek sunuluyor. Bu hizmeti Talas’ta ailelerimizin ayaklarına getiriyoruz. Alanında uzman olan ekibimizle danışmanlık veriyoruz. Tüm öğrenci ve velilerimizi lise tercihleri için Talas Nevin Akyurt Kadın ve Gençlik Merkezinde bulunan ücretsiz TEOG ofisimize bekleriz.” dedi.




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