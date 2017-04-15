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15 Nisan 2017 12:18

Liseli öğrenci 15 Temmuz gecesini yazdığı yarışmada birinci oldu

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Sultan Koç, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, ‘Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi’ konulu hikaye yarışmasında, Melikgazi ilçesi birincisi oldu.

Liseli öğrenci 15 Temmuz gecesini yazdığı yarışmada birinci oldu

15 Nisan 2017 12:18


Hikayesinde 15 Temmuz gecesinde bir evin içinde yaşananları anlattığını dile getiren Sultan Koç, “Aile fertlerinden birinin polis ya da asker olduğu ailelere çok ilgi duyuyorum, çünkü farklı olduklarını düşünüyorum. Hikayemde de 15 Temmuz gecesinde böyle bir evi anlattım” dedi.


Yarışmadan derece beklemediğini söyleyen Sultan Koç, “Edebiyat öğretmenim beni yanına çağırıp söylediğinde inanmadım. Ama çok sevindim, sınıf arkadaşlarımla paylaştım” diye konuştu.


Kızının aldığı dereceden mutluluk duyduğunu belirten Anne Belgin Koç ise, “Kendisi bana göstermeden de yazıyor, cümlelerinden arkadaşlarına duygularını anlatmasından anlayabiliyorum yeteneği olduğunu. Ben de öğretmenim, bu nedenle ben de teşvik ettim. Kendisi Ankara’da değildi ama abisi Ankara’da yaşıyor. O geceyi abisiyle defalarca konuştu, ondan da fikir aldı. Derece yapacağına çok emin değildim ama benim için yazması çok büyük bir ödül. Umarım daha büyük başarılar elde eder” ifadelerinde bulundu.




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