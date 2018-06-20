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20 Haziran 2018 12:37

Lokantacılar, seçimde sandık görevlilerine verilecek olan kumanyalara talip oldu

Lokantacılar ve Pastacılar Odası, 24 Haziran seçimlerinde sandık görevlileri ve polislere dağıtılacak olan kumanyalara verdiği teklifle talip oldu.

Lokantacılar, seçimde sandık görevlilerine verilecek olan kumanyalara talip oldu

20 Haziran 2018 12:37


Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir imzası ile verilen teklifte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde sandık görevlileri ve emniyet mensuplarına dağıtılacak iki ayrı kumanya paketi hazırladı. İçinde ekmek, köfte, ayran su ve kek olan birinci ürün için 7.25, içinde ekmek, tavuk döner, ayran, su ve kek olan ikinci paket için ise 5.50 TL’lik teklif verildi.


Aydemir, verilecek teklifin kabul edilmesi halinde şehirdeki Lokantacılar ve Pastacılar esnafına destek verilmiş olunacağını bildirdi.




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