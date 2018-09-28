Lokantacılar ve Pastacılar Odası 10 bin kişilik aşure dağıttı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Hunat Camisi'nde Muharrem ayı münasebetiyle aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Aydemir: “Muharrem ayımız tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik kardeşliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde bizler Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak Aşure gününü Kayseri halkımız ile paylaşmak istedik. Bütün olumsuzluklara rağmen bizler birlik ve beraberliğimizi daha sık ve daha olumlu göstermeliyiz. Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak Kayseri'mizde böyle etkinlik düzenledik. Kayseri halkımızın da teveccühleri oldu. Yoğun ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Biz bunu ilk defa yapıyoruz. Bundan sonra ki yıllarda inşallah bu gibi etkinlikleri geleneksel hale getireceğiz. 10 bin kişilik aşure ikramımız oldu” diye konuştu.

Etkinliğe katılan KESOB Başkanı Ahmet Övüç de aşure gününü Kayseri halkıyla paylaşmaktan mutlu olduklarını vurgulayarak: “Biz bereket ayı olan Muharrem ayı içerisindeyiz. Bu aşure günümüzde paylaşma günümüz olduğu için aşımızı da inşallah bütün arkadaşlarımızla ve Kayseri halkıyla beraber paylaşıyoruz. Allah bu ayımızı esnaf ve sanatkarımıza ve Müslüman alemine hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum” dedi.