Lokantacılar ve Pastacılar Odası Ahilik Haftası'nda ilk kez yarışma düzenleyecek

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, Ahilik Kutlamaları çerçevesinde ilk kez 'Ustalar Yarışıyor' sloganı ile yarışma düzenleyecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Altan Aydemir; "Her yıl düzenli olarak kutlanan Ahilik Haftası kapsamında bu yıl ilk kez odamız tarafından 'Ustalar Yarışıyor' sloganımızla 21 Eylül 2018 tarihinde yemek ve pasta & tatlı olmak üzere iki kategoride ödüllü yemek yarışması düzenlenecektir. Ahi düsturunu almış, ahilik kültürü ile yetişen Lokantacılar ve Pastacılar Odamızın başta bayan üyeleri olmak üzere tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyorum. Buradaki amaç; mesleğine gönül vermiş kıymetli üyelerimizin bilgi, beceri, girişimcilik ve yeteneklerini sergileyebilecekleri ve birlik, beraberliğimizi daha da perçinleyeceğimiz bir ortam oluşturmaktır" dedi.

Başkan Aydemir; 21 Eylül Cuma günü saat 14:00 da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapılacak olan yarışmaya katılmak isteyen üyelerin 19 Eylül Çarşamba gününe kadar odaya müracaat etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.