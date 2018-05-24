Ramazan yüce Allah’ın takdiri ile varlıklı olanında yoksul olanında aynı duyguları yaşaması demektir” dedi.

İftar programına Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Aykut Yenice, Kayseri Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, KESOB Başkanı Ahmet Övüç ve oda üyeleri aileleri ile beraber katıldı.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, iftar programına gelen üyelere teşekkür etti. Aydemir: “ Yüce rabbime şükürler olsun ki İslam alemi yeni bir ramazana daha ulaştı. Bizler ramazan ayının bereketine, birleştiriciliğine ve huzuruna her zaman muhtaç olduğumuzun şuuru içerisindeyiz. Biliyoruz ki ramazan demek kenetlenmek ve sevgi atmosferi demektir. Ramazan yüce Allah’ın takdiri ile varlıklı olanında yoksul olanında aynı duyguları yaşaması demektir” dedi.

İftar programında üyelere hitap eden Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Kayseri’yi temsil eden çok değerli bir başkanın olduğunu ve bundan mutlu olduğunu belirterek:“ Odamızın artık geleneksel hale gelmiş olan bu ramazan etkinliğine bir kez daha burada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu senenin benim ve teşkilatım için ayrı bir önemi var. Çünkü artık Kayseri’de gerçekten Kayseri’yi en iyi şekilde temsil eden çok değerli bir başkanımız var. Bizler esnaf ve sanatkârlar olarak kendi işimizin başında elimizde kepçe önümüzde önlük ile dertlerimiz ile dertlenirken bizim derdimize dertlenen, bizim derdimizi çözen insanların gerçekten bu iş yapan gerçekten bu işe yüreğini koyan insanların olması çok önemlidir. Makamlar ve temsil edilen makam sorunlara çözüm getiren ve yaşadığımız coğrafya da esnaf ve sanatkarın çok zor geçirdiği günlerde işini bilen, işini yapan insanlarla çalışmak çok daha önemlidir” diye konuştu.

İftara katılan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, ramazan ayının bir bereket ayı olduğunu dile getirerek, iftara katılan herkesin ramazan ayını kutladı.

Yapılan duanın ardından iftar programı son buldu.