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28 Şubat 2018 11:29

Lokantacılar ve Pastacılar Odası’ndan Melikgazi Belediyesine ziyaret

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı seçilen Altan Aydemir ile yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası’ndan Melikgazi Belediyesine ziyaret

28 Şubat 2018 11:29

Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.



Lokantacılar ve Pastacılar olarak belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirten Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, belediyenin oda ile ilgili hizmetleri hakkında bilgi alarak, "Melikgazi Belediyesi imar ve alt yapı çalışmalarındaki başarısını ve örnekliliğini sosyal ve kültürel alanda da devam ettiriyor. Bir bakıma fiziki gelişmeyi sosyal yapı ile tamamlıyor. Belediyemizin özellikle Meslek Edindirme Kurslarında Kayseri mutfağını ders konusu yaparak Kayseri yemeklerini binlerce öğrenciye öğretmesi, tanıtması ve gündeme getirmesi bizler için son derece önemli. Belediyemiz bir bakıma bizler için ara eleman yetiştirmektedir" dedi.



Mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma ve işbirliği içinde olduklarını bunun sonucunun Kayseri’ye hizmet olarak yansıdığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri yemeklerinin tanıtımı, öğretilecek gelecek kuşaklara aktarımı, yaygınlaştırılması ve otantik özelliğin korunmasının çok önemli olduğunu kaydetti.



Başkan Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını ve Kayseri yemekleri isimli eser için ortak bir çalışma gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.




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