Lopes Galatasaray'da kızarıyor

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Tiago Lopes, Galatasaray maçlarında kırmızı kart görüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Tiago Lopes'in ilk vukuatı değil.

Kartkolik Lopes

2017-2018 sezonunun başında CFR Cluj takımından transfer edilen Tiago Lopes, 28 maçta 7 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. Sağ bek futbolcusu, geçen sezonun ilk haftasında TT Arena'da oynanan ve 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren maçın 85. dakikasında çift sarı kart görüp kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Lopes, ikinci kırmızı kartını Beşiktaş ile Kayseri'de oynanan ve 1-1 biten maçın 49. dakikasında gördü. Portekizli futbolcu, bu sezon da yine bir Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Alanya'da yok

29 yaşındaki Tiago Lopes, bu sezon görev aldığı 12 maçta 3 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. Profesyonel futbol yaşantısındaki 5 kırmızı karttan 3'ünü Türkiye'de gören Lopes, ligin 13. haftasında Antalya'da oynanacak Alanyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.