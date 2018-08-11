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11 Ağustos 2018 14:35

LÖSEV gönüllüleri Başkan Çelik’i ziyaret etti

Doğal Ürünler Bahçesi’nde yer tahsis edilen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi, LÖSEV Kayseri Yöneticisi Ayşegül Çokeken ve lösemi mücadelesini başarı ile kazanan çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i, ziyaret etti.

LÖSEV gönüllüleri Başkan Çelik’i ziyaret etti

11 Ağustos 2018 14:35


Ziyarette Doğal Ürünler Bahçesi’nde yer alan bahçelerinde ürettikleri domates, biber, patlıcan gibi ürünleri de hediye olarak takdim eden çocuklar bu imkanı sağladıkları için Başkan Çelik’e teşekkür etti.


İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi, Kayseri olarak bünyelerinde 850 kayıtlı hasta bulunduğunu ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu hasta grubunun Doğal Ürünler Bahçesi’nden yararlandığını belirtti.


Başkan Çelik’in talimatıyla kendilerine sağlanan bu imkanın hastalıkla mücadelede çok önemli bir moral kaynağı olduğunu kaydeden Çiftçi, “Yetişkin hastalarımız bile bahçe ile uğraşıyor. Bahçeden tamamen hastalarımızın kendi emekleriyle yetiştirilen doğal ürünler de yine hastalarımıza hediye ediliyor” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, “ Belediye olarak yaptığımız faaliyetlerde standart kanunların yazdığı yol, kaldırım, alt yapı gibi işlerin yanında asıl görevimiz sosyal sorumluluk projeleri ile insana yatırım dediğimiz, gönül belediyeciliği dediğimiz konulara özel önem veriyoruz. . Hamdolsun bu konularda yaptığımız işlerin neticesini böyle alıp işte sizlerden gelen böyle olumlu tepkiler bizleri tabiri caizse yeniden motive ediyor, şarj ediyor ve biz de yeni projeler için çalışmalara başlıyoruz. Bölgedeki çiftçilerimizin organik tarım bilincinin arttırılması ile ilgili başlattığımız bu bahçe tüm Türkiye’ye örnek oldu ve içinde de böyle sosyal projelerde yer alınca biz çok memnun olduk. Hastalıkla mücadele eden ve mücadeleyi başarıyla sonuçlandıran yavrularımızın bugün beni ziyaret etmesi de çok anlamlı. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Aynı zamanda kadın çiftçilerimiz var, orada eğitim görüyorlar. Bizim kendi demo bahçelerimizde kuşkonmaz, biberiye ve ekinezya çayı gibi farklı ürünler yetiştiriyoruz. Bunların hepsi Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı ama bizim yaptığımız hamdolsun neticesinde de böyle olumlu sonuçlar aldığımız projeler oldu. Nezaketinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.


Görüşmenin ardından Başkan Çelik ziyaretin anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdi.




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