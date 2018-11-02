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Lösev'den maskeli etkinlik

Lösev Kayseri Şubesi, bir süredir sosyal medyadan #losev1998 etiketiyle yürütülen ‘maske tak’ hareketine farkındalık sağlamak için stant açtı.

Lösev Kayseri Şubesi, bir süredir sosyal medyadan #losev1998 etiketiyle yürütülen ‘maske tak' hareketine farkındalık sağlamak için stant açtı.



Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta, LÖSEV gönüllüleri, renkli kalemlerle ‘LÖSEV' yazılmış maskeleri takarak, vatandaşların ilgisini uyandırmaya çalıştı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla stant etkinliği düzenlediklerini belirten Aktif İletişim Birimi Sorumlusu Mehmet Merkit, “2 Kasım'da herkesi maske takmaya davet ettik. Farkındalık oluşturmak için tüm Türkiye'yi maske takmaya davet ettik. Kayseri halkından farkındalık oluşturulması konusunda destek bekliyoruz. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Standımız iki gün boyunca sürecek. Ziyaretçilerimiz stanttan losev1998 etiketiyle paylaşım yaptıkları takdirde binlerce lösemili çocuğumuza destek olacaktır” diye konuştu.



Merkit, stant etkinliğinin 3 gün süreceğini sözlerine ekledi.

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