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Maden ocağında göçük: 1 ölü

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan bir çinko madeninde meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir çinko madeninde meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Havadan Mahallesi'ndeki bir çinko madeninde akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, diğer işçilerin de yardımıyla yaptıkları çalışmalarda madenin 400 metre içerisine girdikten sonra 50 metre aşağısında maden işçisi M.Ç.'nin (35) cansız bedenine ulaştı. Ekipler, göçüğün meydana geldiği maden ocağında inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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