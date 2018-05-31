’Mahallemde İftar Var’ Programı ile 3 bin kişi İldem’de buluştu

Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile mahalle halkını bir araya getirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı olması münasebeti ile bu sosyal çalışmayı "Mahallemde iftar var" etkinliği ile sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirdiklerini hatırlattı.

AK Parti kayseri millet vekili Sami Dedeoğlu ,Ak parti Kayseri millet vekil adayı Tuğba Yörük Öztürk Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin de katıldığı iftar sofrasında Başkan Memduh Büyükkılıç, iftara gelen mahalle halkının sofralarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

İldem sakinlerine hitaben konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Ramazan Ayı birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve huzurun adeta ortak adresi olmaktadır. Şu huzura şu sükunete ve şu birlikteliğimize bir bakın. Bir iki komşu değil mahallenin tümü aynı safrada huzuru paylaşıyor. Bu bizim için Anadolu’nun bir mayasıdır. Düzen ve saygınlık içerisinde herkesin masasının önünde iftarlık yemeği hazır ezanın sesini beklemektedir. Bu etkinliklerimiz aynı zamanda ’Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın bir yansımasıdır. Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda vatandaşlar bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar.”

Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, İldem bölgesine yapılan yatırım ve hizmetler ile sorunsuz bir bölge olduğunu öncelikle yeni açılan AVM’lerin bu bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının hangi düzeyde olduğunun en büyük göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.