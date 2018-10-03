Mahmut Şahin: "İşçilerin işe alınmasında da, işten çıkarılmasında da türlü türlü hilelere başvuruluyor”

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri OSB'de faaliyet bir gösteren bir firmanın önünde işten çıkarılan işçilerle beraber yaptığı basın açıklamasında, firmaların işçi çıkarmalarında hilelere başvurduğunu kaydetti.

Firmaların yüksek maaş alan işçileri işten çıkararak, teşvik kapsamında daha düşük işçileri işe aldıklarını kaydeden Şahin, “İşçilerin işe alınmasında da, işten çıkarılmasında da türlü türlü hilelere başvuruluyor. Bu hileler, hep işverenin lehine, işçinin aleyhinedir. İşe girerken işçilerden alınan boş senetleri devletimizin görmesini istiyoruz. İşten çıkarırken ‘2 maaşın içeride, bu vermeyiz' gibi tehdit ve baskılarında biz devletimizin bunu görmesini bekliyoruz. Bu işletmede de geçtiğimiz günlerde işten çıkarılma gerçekleşiyor. İşten topluca çıkartılan işçiler var. 5-6 senedir çalışan ve maaşı belirli bir noktaya gelen işçileri işten çıkartıp, asgari ücretten işçi alınıyor. İşçileri kapıya koyup, ekmeksiz bırakıyorlar. Daha sonrada teşvikten faydalanma adına asgari ücretli kişileri alıp hem teşvikten faydalanıyor hem de kar ediyorlar. Burada devletimiz yeniden işe alımlar için güzel bir uygulama yaparken bunu kötüye kullanan işletmeler var” ifadelerini kullandı.