Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Melikgazi ’de

Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı AKİF AKSOY Genel kurul toplantısı yaptıklarını ve bu toplantı sonrası yeni yönetim oluşturulduğunu ifade ederek konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Kayseri Makine Mühendisleri Odası bir bölge mesleki kuruluşudur. Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illeri Kayseri Şubesine bağlıdır. Oda olarak mesleki gelişim, yeni çıkaran yasa ve yönetmeliklerin anlatımı, tanıtımı gibi konularda mesleki eğitim yanında yerel alanda diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile Belediyeler ile ortak çalışma yapıyoruz. Bu yönde projelerimiz mevcuttur. Melikgazi Belediyesi Makine Mühendisleri Odası ile çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmayı devam ettirmek istiyoruz"

Melikgazi Belediyesi olarak Mesleki Oda ve dernekleri desteklediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ise "Birlik, dayanışma ve gelişmelere açık bir belediye olarak her türlü fikir alış verişine açığız. Dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar başarı ile sonuç vermektedir. Nitekim örnek ve referans belediyecilik anlayışımızın temelinde Sivil toplum kuruluşları, Mesleki kuruluşları ve her türlü birlikteliğe açığız. Bu açıklık ve şeffaf yönetim anlayışımız ilçemize hizmet olarak yansımaktadır. Halkın memnuniyet oranı çok yüksektir. Çünkü her kesimi önemsiyoruz" dedi.