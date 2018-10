Marka şehirden marka fuar

Kayseri Kitap Fuarı önemli yazarların konferans ve imza etkinlikleri, okuyucuların büyük ilgisi ve saat gibi işleyen organizasyonuyla Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde devam ediyor. Fuara katılan yazarlar, böylesine güzel bir fuara katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı, katılan yazarlardan övgüler almaya devam ediyor. Fuara altıncı gününde Engin Noyan, İhsan Süreyya Sırma, Kemal Sayar, Mevlana İdris, Ramazan Kurtoğlu, Sema Maraşlı, Şeyda Betül Kılıç, Yaşar Hacısalihoğlu ve Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tesislerinin yemek danışmanı da olan dünyaca ünlü Şef Yunus Emre Akkor katıldı. Yazarlar, Kitap Fuarı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundular.

“KAYSERİ BENİM İLHAM KAYNAĞIM”

Engin Noyan: “Fuarı düzenleyen her kim varsa hepsine teşekkür ediyorum. Ben her zamanki gibi Kayseri'den çok memnunum. Kayseri benim ilham kaynağım diyebilirim. Fuara özellikle gençlerin ilgisi çok. Türkiye'miz için çok parlak, çok şahsiyetli Müslüman gençler yetişiyor. Kayserimizin de buna çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.”

“MAŞALLAH KAYSERİLİLER KİTAP OKUYOR”

İhsan Süreyya Sırma: “Gerçekten de çok güzel bir fuar. Bazı yerlerde fuarları eleştirdim; ama Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği fuarda her türlü imkan var. Ayırt etmeden her kesimden yazarlar davet edilmiş. Bundan da çok mutlu oldum. Maşallah Kayserililer kitap okuyor. Ben kitap okunmamasından şikayet ederdim; ama Kayseri'de öyle değilmiş.”

“YAZARLAR KAYSERİ KİTAP FUARI'NA KATILMAK İÇİN CAN ATIYOR”

Kemal Sayar: “Kayseri'yi oldum olası çok canlı bir kültür şehri olarak görüyorum. Çok canlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesi ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Kayseri Kitap Fuarı'na her seferinde büyük bir şevkle geliyorum. Civar illerden de okuyucular vardı. Anlıyorum ki Kayseri Kitap Fuarı bir çekim merkezi haline geliyor. Biz yazarların her sene katılmak için can atacağı bir fuar olarak devam edecek. Emeği geçenleri kutluyorum.”

“KAYSERİ KÜLTÜR HAYATIMIZIN ÖNCÜLERİNDEN”

Mevlana İdris: “Kayseri kültür hayatımızda okuryazarlık anlamında öncü şehirlerden biri. İkincisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na iştirak ettiğim için çok mutluyum. Yurt içi ve yurtdışında Birçok fuara katılıyoruz; ama Kayseri'nin farkı şu. Havaalanına ayak basmamızdan itibaren abartılmamış sıcak ve sade bir ilgi var. Kitap Fuarı içi çok ferah. Görüşemediğimiz çok sayıda yazarla görüşme imkanı buluyoruz. Okurların ilgisi de çok güzel. Bir okurumuz yaprak sarma getirdi ve bu beni çok etkiledi.”

“KAYSERİ ÖRNEK BİR ŞEHİR”

Ramazan Kurtoğlu: “Sayın Başkana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Fuarın, gençlerimizin şuurlanmasına katkı sunacağına inanıyorum. Kayseri Türkiye'de belediyecilik açısından örnek bir şehir. Hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum.”

“HER ŞEY TIKIR TIKIR İŞLİYOR”

Sema Maraşlı: “Güzel bir organizasyon. Her şey tıkır tıkır işliyor. Katılım hem yazarlar hem okuyucular açısından çok güzel. Özellikle çocukların sosyal medya nedeniyle kitapların hayatlarından çıktığı bir dönemde öğrencileri fuara getirmek çok güzel bir fikir. İnşallah bu çalışma kitap sevdirmede güzel bir adım olur. Öğrencilerin katılımıyla dolu dolu programlar oluyor.”

“KİTAP FUARLARI FİKİR MEKANLARI”

Şeyda Betül Kılıç: “Son derece güzel. Gündemin ekonomi ve siyaset eksenli olduğu bu dönemde birazcık daha zihinsel faaliyetlere yönelik bir çalışmayı teşvik ettiği için kitap fuarlarının çok önemli fikir mekanları olduğunu düşünüyorum. Bu kadar organizasyonu düzgün bir fuarı gerçekleştirdiği için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum.”

“KAYSERİ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

Yaşar Hacısalihoğlu: “Kayseri Türkiye'mizin gözbebeği. Son derece dinamik, öncü, birçok şeyin ilk üreticisi. Fuardaki bu büyük ilgi tam Kayseri'ye yakışan bir ilgi. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir platformu başlatması çok önemli. Kitap bizim için en önemli beslenme kaynağı olmak zorunda. Bu açıdan bizi kitapla buluşturan bu fuarlar son derece kıymetlidir. İnşallah bu fuar güçlü Türkiye hedefine bir tuğla koyacaktır.”

“ÜLKEMDE İLK KEZ BÖYLE BİR FUAR GÖRDÜM”

Yunus Emre Akkor: “Yazar ve aşçı kimliğim var. Ben dünyada pek çok yemek ve kitap fuarına katıldım. Genelde yemek fuarları çok kalabalık geçer. Halk gelir ikram edilenleri yer. Bu zamana kadar gittiğim en kalabalık fuarlar yemek fuarlarıdır. Buraya geldim, içeride yemek yok bu kadar kalabalık nasıl gelir diye sordum. Bu tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mahareti. Başta Başkanımız Mustafa Çelik olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kendi ülkemde ilk defa bir Kitap Fuarına bu kadar yoğun ilgi gördüm.”