Masa Tenisi Milli takımı yarın grup birinciliği için Danimarka ile karşılaşacak

Masa Tenisi 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli Takımımız, yarın İstanbul'da B2 Grubu'ndaki son maçında grup birinciliği için Danimarka ile karşılaşacak.

İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda saat 19.30´da başlayacak karşılaşmaya Kadın Milli takımımız Kayserili sporcular Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman ile Sibel Altınkaya ve Gülpembe Özkaya´dan oluşan kadrosuyla çıkacak. Milliler, Danimarka´yı yendikleri takdirde, grup birincisi olarak Play-Off'a yükselecek. Play-Off grubunda başarılı olan takımlar ise 3-8 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa´nın Nantes kentinde yapılacak olan Takımlar Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Takımın form durumunun çok yüksek olduğunu söyleyen Kadın Milli takım antrenörü Halil Adak "Hedefimiz Fransa´da yapılacak Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak. Danimarka´yı evimizde yenip, play-off gruplarına, ardından da finallere gitmek istiyoruz" dedi.