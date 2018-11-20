İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masraflardan dolayı soğanın fiyatı arttı

Son günlerde soğan fiyatlarında artış yaşanırken, Kayseri’de bulunan semt pazarlarında kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satılıyor.

Son günlerde soğan fiyatlarında artış yaşanırken, Kayseri'de bulunan semt pazarlarında kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satılıyor.


Son günlerde soğan fiyatlarında yaşanan artış gündeme gelirken, kent merkezinde kurulan pazarlarda ise kilo fiyatı 3,5 ila 4 TL arasında değişiyor. Fiyatlardaki artışların yetişen ürünlerde biriken masraflar nedeniyle olduğunu, anormal bir artış olmadığını ifade eden pazar esnafı, kaliteli ve kalitesi düşük ürünlerde pek fazla fiyat farkının olmadığını belirtti. 30 yıldır Pazar esnaflığı yapan Adem Say; “30 yıldır pazarlarda hizmet vermeye çalışıyoruz, verdiğimiz hizmetin de en kaliteli şekilde olmasına gayret ediyoruz. Şu anki soğanlar kaliteli soğan, geçmiş dönemde sıkıntılı soğanlar geliyordu. Bunu çözmeye çalışıyorlar fakat yeterli olmuyor. Herhalde seneye daha güzel olacak. Şu anki fiyatların yüksekliği de anormal değil aslında. Bunun işçiliği, yakıtı, nakliyesi pahalı. Yetişen ürünlerde üst üstüne masraf ekleniyor. Bu masraflardan dolayı da böyle hafif yükselmeler meydana geliyor. Kaliteli mal ile kalitesi düşük mal arasında uzun boylu bir fark yok. Olabileceği en yüksek fark 50 kuruş veya 1 TL civarındadır. Şuanda 1 kilo soğanı 4 TL'ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.