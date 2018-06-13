Mavera bilgi evi yenilendi

Binanın iç ve dış düzenleme çalışmalarını inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı. Her düzenlemeyi ince ayrıntısına kadar kontrol eden Başkan Palancıoğlu, bilgisayarından mobilyasına kadar yenilenen bilgi evine 35 bin TL harcandığını söyledi. Başkan Palancıoğlu, “Gençler ders çalışacak ortam arayışındalar. Biz de eskiyen mekanı çok nitelikli bir hale getirdik. Gençlerimiz ve çocuklarımız burada hem bilgisayar, hem de ders çalışma ortamına kavuşuyorlar. Hemen yanı başında zaten Selçuklu Evimiz var. Gençlerimiz ders çalışırken dinlenme zamanlarında da çay, kahve, meşrubat gibi hem sıcak hem de soğuk içecekler içebiliyor. Yani Cumhurbaşkanımızın bahsettiği kıraathane hizmetini daha önceden hayata geçirdik ve yoğun ilgi gördük. Bilgi evimizin yanında aynı zamanda da Elmacıoğlu Camimiz var. Yani mekan merkezi bir yerde, her türlü imkana sahip” dedi.

Düzenleme çalışmaları tamamlanan binanın açılış tarihiyle ilgili konuşan Başkan Palancıoğlu, “Bir hafta 10 günden hizmete girecek. Gençlerimize hayırlı olsun, bu ihtiyaçlarını giderdik. Böyle yerlere ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediyemizin bu mahallemizde hizmet verdiği Genç KAYMEK ile gençlerimizin hizmetine sunulan yerler çoğaldı” ifadelerini kullandı.