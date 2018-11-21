Mazbatasını alan Aydın Kalkan: "Üyelerimizin taleplerini takip edeceğiz"

Seçim sonuçlarının ardından Aydın Kalkan, 4 yıl sürecek olan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube başkanlığının mazbatasını Yüksek Seçim Kuulu'ndan aldı. Kalkan, mazbata töreninde yaptığı açıklamada, "10 bin kişilik bir ailenin başkanı olmanın zorunluluğu ile hareket edeceğiz. Üyelerimizin Özlük ve Özgürlük taleplerini en üst seviyede takip edeceğiz. Kayseri eğitim camiasının çekişmelerle değil projelerle gündeme gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Seçimimizin kaybedeni yoktur. Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube kazanmıştır. Dostlarımızdan beklentimiz yaptığımız iyi işleri desteklemeleri yanlışlarımızı da bizlere söylemeleridir. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.