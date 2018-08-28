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28 Ağustos 2018 14:57

Mazot hırsızları yakalandı

Kayseri’de iş makinelerinden 730 litre mazot çaldıkları iddia edilen 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Mazot hırsızları yakalandı

28 Ağustos 2018 14:57


Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde iki ayrı iş makinesinden 480 litre mazot, İncek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan iş makinesinden 250 litre mazot ve Altınoluk Mahallesinde bir araçtan plaka çalınması olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu olayların şüphelisi olarak A.K. (26), A.H. (37), O.P. (20) ve H.Ç. (29), ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise 14 bidon içerisinde yaklaşık 700 litre mazot ele geçirildiği ve mağdur vatandaşlara teslim edildiği öğrenildi.


Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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