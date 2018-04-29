Mehmet Adıgüzel: “ Milletimizin hizmetkârı olmak için yola çıktık”

Mehmet Adıgüzel, Kayseri AK Parti İl Başkanlığına gelerek burada adaylık için gerekli belgeleri teslim etti. Başkan Adıgüzel, 2011 yılındaki seçimlerde aday olduğunu fakat o zaman kısmet olmadığını, 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olabilmek için tekrar adaylık başvurusu yaptığını söyledi. Adıgüzel: “AK Partinin kurulduğu ilk yıllardan beri bu partinin bir neferi olarak başladık.2011 yılında Genel Başkanımız tarafından 9. Sıradan aday gösterilmiştik. O dönem ki seçimlerde kısmet olmadı. 24 Haziran 2018 yılında yapılacak olan seçimlerde yine adaylık başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Partimizin ve milletimizin hizmetkârı olarak yola çıktık. İnşallah Rabbim mahcup ettirmesin” dedi.