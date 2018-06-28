Mehmet Akif Ersoy Mahallesi asfaltına kavuşacak

Asım Köksal Mahallesi Paksoy Caddesindeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden devam ediyor.

Mahalle içerisine 10 bin ton civarında sıcak asfalt atacak olan ekipler, mahalle içerisindeki bütün sokakları sıcak asfaltla kaplayacaklar. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a Başkan Cabbar’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken Başkan Cabbar; “Program doğrultusunda ve bir aksama yaşanmadan sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede alt yapı çalışmaları tamamlanmış bütün yollarımız benzer güzelliğe kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.