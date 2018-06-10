Mehmet Akif marşları mest etti

Ramazan Sokağı’nın yirmi altıncı gününe Mehmet Diker katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Ramazan Sokağı’na ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle iftar sonrası Ramazan Sokağı’na akın eden Kayserililer, gerçekleştirilen programlarla keyifli vakit geçiriyor. Dinleyenlere bir çok eser seslendiren Mehmet Diker, Mehmet Akif Ersoy’un marş niteliğinde bestelenen şarkılarıyla da programa katılan vatandaşları mest etti.

Program sonrasında İşletme ve İştirakler Daire Başkanı İlyas Yıldırım Mehmet Diker’e teşekkür ederek çiçek verdi.