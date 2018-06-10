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10 Haziran 2018 11:00

Mehmet Akif marşları mest etti

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı her gün farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mehmet Akif marşları mest etti

10 Haziran 2018 11:00

Ramazan Sokağı’nın yirmi altıncı gününe Mehmet Diker katıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Ramazan Sokağı’na ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle iftar sonrası Ramazan Sokağı’na akın eden Kayserililer, gerçekleştirilen programlarla keyifli vakit geçiriyor. Dinleyenlere bir çok eser seslendiren Mehmet Diker, Mehmet Akif Ersoy’un marş niteliğinde bestelenen şarkılarıyla da programa katılan vatandaşları mest etti.


Program sonrasında İşletme ve İştirakler Daire Başkanı İlyas Yıldırım Mehmet Diker’e teşekkür ederek çiçek verdi.




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