Mehmet Özmen MHP'den Melikgazi Belediyesi aday adayı olduğunu açıkladı

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Muhammed Kısır

KAYSERİ (İHA) - Bünyan eski Belediye Başkanı Mehmet Özmen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nden Melikgazi Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

MHP Kayseri İl Binası Konferans Salonunda yapılan toplantıya MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, partililer ve Mehmet Özmen'in ailesi katıldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçiminde Melikgazi Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Özmen, ülkesine ve şehrine hizmet etmek için böyle bir karar aldığını dile getirdi. Belediye Başkanlığı konusunda tecrübelerinin olduğunu ifade eden Mehmet Özmen,“Bu anlayış ve inançla aday adaylığımız öncesinde partimizin ve şehrimizin hafızası olan büyüklerimiz, geçmiş dönemlerde ülkemize ve şehrimize hizmet etmiş ağabeylerimiz, parti ve ocak teşkilatlarımızda görev almış dava arkadaşlarımız, kadın kollarında emek vermiş değerli hanımefendiler, üyelerimiz ve genç ülküdaşlarımızla ve ailem ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda belediye başkanlığı yapma bilgi ve tecrübesinin yanında yirmi yıllık turizmci birikimi olan ve daha da önemlisi sizlerden aldığımız güç ve destekle başaracağımıza inanarak Melikgazi'de belediye başkanı aday adayı olmaya karar verdik” dedi.

Parti olarak sahadaki yerel seçimlerine başladıklarını belirten MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise, “MHP sahaya inmiş durumdadır. Biz sahada kendi arkadaşlarımızla mücadele edeceğiz. Kendi arkadaşlarımızla çaba sarf edeceğiz. Bu çabayı ve bu mücadeleyi Genel Başkanımıza yakışır bir şekilde 31 Mart'a kadar devam ettirip Allah'ın izniyle bütün belediyelere talip olduğumuzu da ilan etmek istiyorum” diye konuştu.

Mehmet Özmen'in MHP'den Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığı konusunda kendisine güvendiklerini dile getiren MHP İl Başkanı Serkan Tok konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Aynası kişinin iştir lafa bakılmaz. Bu cümle Mehmet Özmen başkan için benim düşündüğüm bir cümledir. Mehmet abimi 21 yıldır tanırım. 21 yıl önce de böyle aktif, çalışkan ve hırslı biriydi. Enerjisinden faydalandığımız bir abimizdir. Kendisinin Melikgazi Belediyesi Başkan aday adaylığını önce şahsına teşekkür ediyorum. Özellikle de Melikgazi bölgesine hayır getirmesini diliyorum. Gitmediği mahalle kalmayacağına ben şahsım adına söz veriyorum. Gittiği her yerde de enerjisiyle bu sevinciyle insani yönünün geniş olmasıyla kabul göreceğine inandığımız için kendisini bu yolda tebrik ediyorum. Çıktığı bu yolda da beraber yürüyeceğimize söz veriyorum.”

Basın toplantısı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.