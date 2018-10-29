İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mehmet Sepici 60.

Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda coşkuyla kutlandı.


Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde yapılan kutlamalara velilerin ve öğrencilerin katılımı yüksek oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Levent Ünal, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.


Kutlama programı öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler ve müzikal gösterileri ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.