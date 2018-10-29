Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda coşkuyla kutlandı.

Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde yapılan kutlamalara velilerin ve öğrencilerin katılımı yüksek oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Levent Ünal, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Kutlama programı öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler ve müzikal gösterileri ile son buldu.