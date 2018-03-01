Mehmetçik için kermes düzenlediler

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Kayseri’de Fatma-Mustafa Hasçalık ilk ve ortaokulu yönetimi ve okul aile birliği tarafından Mehmetçik için kermes düzenlendi. Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kermese, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı katıldı.

Kermeste konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Kayseri’de karlı bir güne uyandık. Serin ve soğuk var. Aynı durumda kahraman ordumuz Afrin’de çarpışmalara devam ediyor. Son 3-4 yıldır Türkiye’nin başına gelen hiçbir ülkenin başına gelmedi. İçten ve dıştan birçok hain hedeflerine maalesef Türkiye’yi parçalamak ve bölmekle ilgili hedef koymuşlar. Rabbim izin vermeyecek, Türkiye parçalanmayacak. Bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız. Bu kapsamda da bu okulumuzda güzel bir kermes düzenlendi. Buradan toplanan paralar savunma sanayini güçlendirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfına gidecek” ifadelerini kullandı.

Fatma-Mustafa Hasçalık ilk ve ortaokulu müdürü Mehmet Albostan da, “Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle Afrin’de büyük bir mücadele veriyoruz. Orada 7 düvelle mücadelemiz var. Bizde okul olarak bunu geriden izleyen değil, destek noktasında devletimizin bekası için ne yapabiliriz diye düşündük. Kermes yaparak destek olalım ve oradaki kahraman Mehmetçiklerimize moral açısından öğrencilerimize resim ve şiir yarışması düzenleyerek moral ve motivasyonlarını üst düzeye çıkarmak için uğraştık” diye konuştu.