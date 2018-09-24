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MEL-MEK meslek sahibi yapıyor

Melikgazi Belediyesi semt merkezlerinde düzenlenen ücretsiz kurslar çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasını sağlayarak istihdama katkı gerçekleştiriliyor.


Melikgazi Belediyesince bir ilk daha gerçekleştirilerek cenaze hizmetleri kursu açtıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kurslara katılan bireylerin 30 gün süren eğitim sonunda aldıkları sertifikalarla bir iş sahibi olarak evlerine ek gelir sağlayabileceklerini söyledi.


cenaze hizmetleri kursunu tamamlayanların Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Bakımevleri, Hastaneler, Belediyelerin mezarlık müdürlükleri ile Üniversite hastaneleri gibi yerlerde iş bulabileceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, MEL-MEK olarak meslek kurslarına yeni branşlar ekleyerek iş bulma açısından yeni imkanlar sunduklarını kaydetti.


Kursların Bel-Sin sosyal tesislerinde devam etiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Cenaze hizmetleri kursuna katılan kursiyerlere ölüm öncesi ve sonrası işlemler ile dini ve hukuki kurallar öğretilmektedir. Kursiyerlere ayrıca bedensel ve zihinsel özelliklere sahip kişiler olarak cenaze hizmetleri alanında kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Kursiyerlere davranışlar ve beceriler kazanmaları için yeterlilik bilgileri verilmektedir” dedi.

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