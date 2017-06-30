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30 Haziran 2017 16:02

Melik Aslan Camii aslına uygun olarak yenilendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melik Aslan Camii aslına uygun olarak yenilendi

30 Haziran 2017 16:02

Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahallesinde Melik Aslan Camii’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaflar ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin iştirak ettiği Yeşilyurt Mahalle gezisinde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahallesi’nin tarihi misyonu yanında doğal güzellikler içinde bir yerleşim alanı olduğunu ve 1465 yılında Dülkadir Beyliği döneminde inşa edilen Melik Aslan Camisi’nin aslına uygun olarak yenilerek çevresi ile bütünlük ile hizmete sunulduğunu söyledi.


Yeşilyurt Mahallesi’nin doğal korunması gereken yerleşim alanlarından biri olduğunu kendisine özgün bitki örtüsü ve doğal güzelliği ile korunması gereken alanlar içinde yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahalle gezisi ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:


"Melikgazi Belediyesi olarak örnek ve referans belediye olmamızdaki en önemli faktör, semtler arasında ayrım yapmadan hizmet yapılması ve yatırım gerçekleştirilmesidir. Yeşilyurt Mahallemiz şehrimizin en eski mahallesi olup tarihi yapıları yanında doğal bitki örtesi ile bir cazibe merkezidir. Bu semtimizde yapılan mahalle ve esnaf gezisinde Yeşilyurt halkı tarihi ve doğal misyonun bozulmamasını istemektedir. Cadde ve sokaklar ile diğer yapıların mimari yapıda bütünlük sağlanması istemektedirler. Bu mahallemizde yer alan 600 yıllık Melik Aslan Camisini aslına uygun olarak onardık ve gelecek kuşaklara da hizmet vermesini sağladık. Anadolu kültür mirasına ve bölge halkına hayırlı olsun."


Başkan Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin oluşması açısından Melikgazi Belediyesi’nin yatırımları ile mahalle halkının bir araya gelerek birliktelik ve beraberlik, kardeşlik ile kentli olmanın gereğini gösterdiğini sözlerine ekledi.




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