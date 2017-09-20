Melikgazi 15 iş yerini kiraya verecek

Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 15 işyerinin ihale ile kiraya verilerek istihdama ve ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi.

Hem sanal ortamda hem de yerinde görülebilir

İş kurmak ve işyeri açmak isteyenler için bir fırsat olduğunu ve piyasada ve ihale ile de ekonomi de hareketlilik sağlanacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak mülkiyeti belediyemize ait olan salon, işyeri, kafeterya, büro ve çay ocağı gibi işyerlerini ihale ile kiraya vereceğiz. Böylece hem belediye yatırımlarına kaynak oluşturuyoruz, hem de piyasadaki işyeri darlığını hafifleterek ekonomiye ve istihdama hareketlilik kazandırıyoruz“ dedi.

15 işyeri

İlçe sınırları içerisinde yer alan ve 12 ayrı semtlerde bulunan toplam 15 işyerinin 26 Eylül 2017 günü ihaleye sunulacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, kiraya verilecek girişimciler için önemli olduğunu kaydetti.

26 Eylül 2017 günü

İşyerinin kiralanması için Belediye Meclisinden yetki aldıklarını ve İhalesinin 26 Eylül 2017 Salı günü yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kiralardan elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.