Melikgazi 2023 hedefine hazır

Önce insan merkezli hizmetler geçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç ” Melikgazi Belediyesinde hemşerilerimize daha sağlıklı yaşam hakları sağlıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2019-2023 döneminde uygulamaya konulan ekonomik ve sosyal politikaları içeren planlarda belediyelere büyük görev düştüğünü söyledi.

2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerin planda bir mahallenin, bir bölgenin hatta bir şehrin ve bir çok ili kapsayan belediyelere büyük görevler verildiğini belirten Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu

” 2019-2023 döneminde uygulanacak olan Planda belediyeler Ulaştırma, Turizm, Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik, Kültür ve Sanat, Çocuk ve Gençlik, Konut Politikaları, Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Su Yönetimi, Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim, Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Kırsal Kalkınma gibi uygulamalarda yetkili kılınmıştır. Dolayısı ile ülke kalkınmasında ekonomik kalkınma başarısın da yerel yönetimler adeta lokomotif görevindedirler. Bu açıdan yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak 2023 yılı hedef ve amaçların yönelik tüm çalışmaların alt yapısı mevcuttur”