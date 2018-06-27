Melikgazi 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin Uygulanabilirliği 25 Haziran 2018 tarih ve mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını söyledi. 17 Mayıs 2018 günü Bakanlar Kurulunca kabul edildiği, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanununun 2. maddesine göre 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm için karar alındığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak biz 5 ayrı mahallede kentsel dönüşümü başlattık. Ancak mülk sahiplerine ödenecek kira, daire karşılığı takas gibi konularda Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. Bu karar 4 Haziran 2018’de alınmış olup 25 Haziran 2018 itibari ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Kayseri başta olmak üzere Ağustos ile Anbar Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun. Sıra kat karşılığı inşat sözleşmesinin yapılmasındadır. Bu konuyu da önümüzdeki hafta halledeceğiz” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde başlatılan çalışmanın kısa sürede mülk sahiplerince anlaşılması ve yine kısa sürede bakanlar kurulundan karar alınarak resmi gazetede yayınlanmasının bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu projenin hakkı ve yerinde yapıldığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, Temmuz ayında başlatılan projenin Kasım ayanın ilk haftasında sonuçlandırılmasının hızlı, etkin ve verimli bir çalışma olduğunu ve her iki mahallede modern blokların yükseleceğini sözlerine ekledi.