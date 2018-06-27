Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 12:36

Melikgazi 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 30 Ağustos ile Anbar Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanabilirliği 25 Haziran 2018 tarih ve mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Melikgazi 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor

27 Haziran 2018 12:36


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin Uygulanabilirliği 25 Haziran 2018 tarih ve mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını söyledi. 17 Mayıs 2018 günü Bakanlar Kurulunca kabul edildiği, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanununun 2. maddesine göre 30 Ağustos ile Anbar Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm için karar alındığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak biz 5 ayrı mahallede kentsel dönüşümü başlattık. Ancak mülk sahiplerine ödenecek kira, daire karşılığı takas gibi konularda Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. Bu karar 4 Haziran 2018’de alınmış olup 25 Haziran 2018 itibari ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Kayseri başta olmak üzere Ağustos ile Anbar Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun. Sıra kat karşılığı inşat sözleşmesinin yapılmasındadır. Bu konuyu da önümüzdeki hafta halledeceğiz” dedi.


Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde başlatılan çalışmanın kısa sürede mülk sahiplerince anlaşılması ve yine kısa sürede bakanlar kurulundan karar alınarak resmi gazetede yayınlanmasının bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu projenin hakkı ve yerinde yapıldığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, Temmuz ayında başlatılan projenin Kasım ayanın ilk haftasında sonuçlandırılmasının hızlı, etkin ve verimli bir çalışma olduğunu ve her iki mahallede modern blokların yükseleceğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç