Melikgazi Anbar Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik alanı çimlendirdi

Cadde üzerinde bulunan 12 bin m2'lik ağaçlık alanın sonbahar dönemi çalışmaları kapsamında çimlendirildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesince ilçenin neredeyse her semtinde bir ya da birkaç şantiye alanı bulunduğunu ve Melikgazi'yi adeta nakış nakış işleyerek, “Referans Belediye” olma özelliğini bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi, her yerde, vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için yapılması gereken işlerde, bu bizim işimiz değil demiyor, her işte biz varız diyoruz. Bunları lafla değil icraatlarımızla gösteriyoruz. Semtlerimize yapılacak olan yatırımlar ile ilgili olarak muhtarlarımız ve mahalle halkımız ile istişareler yapıyor, isteklerini makul bir plan çerçevesinde planlamasını yaparak birer birer hayata geçiriyoruz. Melikgazi'mizi 2019 yılına hazırlıyoruz. Bu kapsam da büyük ölçekli ve çok amaçlı parklarımız da çimlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Birçok parkta ise yenileme yapıyoruz ”dedi.

İnsanların rahat ve Huzur İçerisinde Yaşayacakları Ortamlar

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile çocukların, büyüklerin, bayanların rahat ve huzur içerisinde yaşayacakları ortamlar oluşturmanın belediyelerin asli görevi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, her bir parkın aslında birer yaşam alanı olduğunu çünkü her yaş grubuna ve her kesime hitap eden parklar inşa ettiklerini parklarda kurulu bulunan alan içerisinde oturma ve keyif alanları, sosyal ve sportif alanlar, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortam oluşturduklarını kaydetti.