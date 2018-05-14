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14 Mayıs 2018 11:22

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç’tan 14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç’tan 14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajı

14 Mayıs 2018 11:22


Ne mutlu dertlere deva olma, şifaya vesile olma yolunda emek verenlere diyen Başkan Memduh Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İnsanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini koruyan eczacılık mesleği, insan sağlığına yaptığı hizmetlerle değerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Vatandaşlarımıza hizmet veren, bilgilendiren, yönlendiren ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında gece gündüz ayırt etmeden yardımcı olan eczacılarımız bu mesleği sorumluluklarının bilincinde yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; ilaçların hazırlanmasından hastalara ulaştırılmasına kadar her aşamada sorumluluk sahibi olan ve ülkemizin dört bir yanında insan sağlığı için hizmet veren, kendilerini insan sağlığına adayan tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"


Eczacılığın sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihte şifahanelerden başlayarak, bugünün eczanelerine ulaşan tüm bilgileri insan yararına kullanan değerli eczacılarımız için yer tahsisleri oluşturduklarını sözlerine ekledi.




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