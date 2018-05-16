Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, İsrail’in katliamını kınadı

Bu mübarek günde şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Vicdan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü yok sayılarak gerçekleştirilen katliamı nefretle kınıyor, bu olayı gerçekleştiren faillerini ve işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliamı gerçekleştirmesi, kabul edilir bir durum değildir. Kadim şehir Kudüs, 3 semavi din için kıymetli bir yerdir. Kudüs’te işlenen bu insanlık suçunu, masum halka kurşun sıkan İsrail’in Filistin halkının yalnız olmadığını bilmelidir. Bu mübarek günde şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesinde bulundu.

Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında hakkın, adaletin ve vicdanın savunucusu olmaya devam edeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, Birlik ve beraberlik içinde namusumuz, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimiz olan Kudüs’e sahip çıkılacağını ve korunacağını sözlerine ekledi.