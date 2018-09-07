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07 Eylül 2018 15:50

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tavlusun Mahallesi halkı ile buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tavlusun mahallesinde Ebazer Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tavlusun Mahallesi halkı ile buluştu

07 Eylül 2018 15:50


Tavlusun mahallesinde gerçekleştirilen mahalle gezisine, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Ak parti Melikgazi ilçe teşkilatı, daire müdürleri ve mahalle muhtarları iştirak etti.


Tavlusun mahallesinde öğrenciler ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilere belediye çalışmalarını ve derslerini sordu.


Mahalle gezisine ekibi ile devam eden Başkan Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:


”Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. Bugün tarihi mekanları, özel mimarisi, doğal güzellikleri ile bilinen Tavlusun mahallesindeyiz. Tavlusun eski bir semt olmasından dolayı hak ettiği yeri alamadı. Ancak Yeni bir planlama ile Tavlusun sadece Melikgazi ve Kayseri’nin değil Anadolu’nun kültür mirasını dünya ile paylaşan bir bölge olacaktır. Gerekli çalışmaları yaptık. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz sokak sokak, ev ev detaylı planlama yaptı. Şimdi bunu hayata geçireceğiz. Burası doğal yapısı, tarihi ve coğrafi yapısı ile açık alan arkeoloji müzesi haline getirilecektir. Tavlusun sokak ve caddelerinde evlerin doğal mimarisine uygun taşlar ile döşenecektir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Tavlusun Mahallesi Melikgazi’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Melikgazili olmanın farkını yaşıyor olacaktır”


Mahalle halkı ve öğrenciler ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç’a gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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