Dr. Emine Alp Meşe’nin Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı atanmasından dolayı yayınlamış olduğunu mesaj ile şahsı ve Kayserililer adına tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ’ın mesajı:

"Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe hanımefendiyi yeni görevinden dolayı tebrik ederim. 13 Ocak 2016’da Erciyes Üniversitesine rektör yardımcı görev yapan Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte birçok projeyi belediye-üniversite işbirliği içerisinde beraber gerçekleştirdik. Kendisi ile çalışmaktan büyük gurur duyduğumuz değerli hocamızın Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak ülkemize büyük hizmetler sunacağına inanıyorum. Bu önemli vazifesinde kedilerine muvaffakiyetler dilerim"

“Bir Üniversite İki Bakan Yardımcı” ile Erciyes Üniversitesi bilim, teknoloji, sanat ve kültür araştırma çalışmaları ile ülkenin gelişimine yön verdiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi aynı zamanda bundan böyle ülkenin sağlık yönetiminde de bilgileri ve tecrübeleri ile söz sahibi olacağını sözlerine ekledi.