Melikgazi Belediye çalışanlarına SGK’dan bilgilendirme toplantısı

Bilgilendirme toplantısında Belediye çalışanlarına, SGK ve emeklilikle ilgili sorunları dinlenilerek ilgililere SGK uzmanlarınca mevzuat çerçevesinde bilgiler verildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; Toplantının belediye çalışanlarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çalışanların işçi, taşeron ve memur konumunda olanların ayrı ayrı değerlendirildiğini ve sosyal hakları ile durumlarına ilişkin kesin bilgiler verildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür özel ihtisas konularında kurumların uzmanlarınca toplantılar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.