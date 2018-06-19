Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 13:38

Melikgazi Belediye çalışanlarına SGK’dan bilgilendirme toplantısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarının katıldığı, asgari ücret desteği, Genel Sağlık Sigortası uygulamalarındaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik Destek Primi, SGK mevzuatı açısından tüm emeklilik şartları hakkında belediye çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini söyledi.

Melikgazi Belediye çalışanlarına SGK’dan bilgilendirme toplantısı

19 Haziran 2018 13:38


Bilgilendirme toplantısında Belediye çalışanlarına, SGK ve emeklilikle ilgili sorunları dinlenilerek ilgililere SGK uzmanlarınca mevzuat çerçevesinde bilgiler verildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; Toplantının belediye çalışanlarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.


Melikgazi Belediyesi meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çalışanların işçi, taşeron ve memur konumunda olanların ayrı ayrı değerlendirildiğini ve sosyal hakları ile durumlarına ilişkin kesin bilgiler verildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür özel ihtisas konularında kurumların uzmanlarınca toplantılar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç