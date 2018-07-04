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04 Temmuz 2018 11:59

Melikgazi Belediyes Evliyalar Günü için etkinlik düzenleyecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 Temmuz 2018 Pazar günü Mimarsinan Evliyalar Parkında gerçekleştirilecek olan Evliyalar Günü etkinliğine Kayserili hemşehrilerinin davetli olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyes Evliyalar Günü için etkinlik düzenleyecek

04 Temmuz 2018 11:59


Bu tür etkinlikler ile halkın birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirten Başkan Büyükkılıç “8 Temmuz 2018 Pazar günü saat:1200‘de Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Mevkisinde Belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliğine tüm halkımız davetlidir” dedi.


Evliyalar Mevkisi tören alanının oturma bankları, kamelyalar, seyyar tuvaletler yerleştirilerek daha işlevsel hale getirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, tören alanında hazırlanan 50 kazan etli pilav ve ayran etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edileceğini kaydetti.




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