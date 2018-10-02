Melikgazi Belediyesi 46 tarlayı 3 yıllığına kiraya verdi

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 7 ayrı semtte bulunan toplam 46 adet taşınmaz ihale ile 3 yıllığına kiraya verildi.

Tarım arazi olarak ekonomik değeri olan taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilmesi için yapılan ihaleye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 56 adet taşınmazdan 46'sının kiraya verildiğini 7 adet taşınmazın 15 gün süre ile pazarlığa bırakıldığını ve 3 taşınmazın ise ihaleden çekildiğini söyledi.

Şeffaf bir ihale daha

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık artırma usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan değişik bölgelerdeki tarlaları kiraya verme amacı ile yaptığımız ihaleye katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bizlere olan güvenlerine layık olmaya çalışacağız. Yapılan ihalede kiralama işlemlerinden 46 adeti toplam 242 bin liraya kiraya verildi. Taşınmazlarımızı kiralayanlara hayırlı olmasını diliyorum. Elde edilen bu gelirler, Melikgazi'ye hizmet ve yatırım olarak geri dönecektir.” dedi.