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05 Temmuz 2017 10:44

Melikgazi Belediyesi ana cadde ve yolları su ile serinletiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin son günlerde mevsim normalleri üstünde hava sıcaklığı yaşadığını ve bu neden ile çarşı içerisinde ve ana cadde ile sokaklarda sulama çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi ana cadde ve yolları su ile serinletiyor

05 Temmuz 2017 10:44


Mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle öğle saatlerinden sonra daha da arttığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinin park ve yeşil alan konusunda zengin olduğunu, bu nedenle vatandaşlara parkları tercih etmeleri gerektiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de geçen Cuma günü hava sıcaklığı 37 derece olarak tahmin edilmişti. Ancak şehir merkezindeki değişik bölgelerde bulunan termometreler sıcaklığı 46 derece olarak ölçtü. Kayseri’de Temmuz ayının en sıcak günleri yaşanıyor. Meteorolojinin tahminlere göre 37 derece olarak tahmin edilen hava sıcaklığı gün içinde 46 derece oldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki termometreler öğle saatleri itibarıyla sıcaklığı 46 derece olarak ölçtü. Vatandaşlar gölge bölgelere kaçarken, sokaklar diğer günlere göre daha sakindi. Bizde Belediye olarak bu sıcaklıkta serinlik vermek ve nem oranını artırmak için su arozözlerimiz ile cadde ve sokakları suluyoruz” dedi.




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