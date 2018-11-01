Melikgazi Belediyesi Atık Toplama Ve Değerlendirme Projesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Tanıtıldı

“Sıfır Atık Zirvesi”

Melikgazi Belediyesince başlatılan KATI ATIK TOPLAMA VE SIFIR ATIK EYLEM PLAN PROJE sonuçlarının örnek gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “15 yıldır başarı ile uygulanan ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME çalışmaları neticesinde hem hammadde kaybı önlenmekte, hem ekonomiye katkı sağlanmakta hem de istihdama destek olunmaktadır. Bu çalışma bütünlüğü bugün Ankara ilinde Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendilerin himayelerinde başlatılan “SIFIR ATIK ZİRVESİ” toplantısı ile gündeme getirildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde bugün gerçekleştirilen “SIFIR ATIK ZİRVESİ” belediyemiz çalışmaları slayt eşliğinde gündeme getirilmiştir” dedi.

Melikgazi Belediyesi atıkların toplama ve değerlendirme çalışmaları belediyemizi temsilen oluşturulan ekipçe tanıtıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başlatılan ve başarı ile devam edilen atıkların geri dönüştürülmesi çalışmanın doğru, yerinde ve gerçekçi bulunduğunun en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.