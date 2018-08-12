Melikgazi Belediyesi Bayram tatili tedbirlerini aldı

Kurban Bayramı öncesinde Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramda ilçenin her bölgesinde tedbirler alındığını ve halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için imkan oluşturduklarını kaydetti.

Bayram önce bayram alış verişi için gerekli tedbirleri zamanında aldıkların ve kurban kesim ile satış yerlerinin hazır hale getirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kamu Hizmetlerinin devamlılık arz etmektedir. Dolayısı ile Genel temizlik, çöp toplama, park bahçelerin bakımı ve temizliği, sokakların süpürülmesi gibi çalışmalar yerine getirilecektir. Bayram süresince tatil günleri iş yeri açma izin belgesi olan işyerlerinin denetimi ve piyasa kontrolleri devam edecektir. Bunun için zabıta biriminde diğer ilgili birimler ile koordinasyon sağlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü, olabilecek yol bozulmaları ve çökmelerine karşı nöbetçi ekipler oluşturmuştur. Zabıta ve veteriner işleri için gerekli ekipler oluşturulmuş ve görev dağılımı yapılmıştır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Bayram vesilesiyle vatandaşlarımızın bayramını tebrik ettiğini ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmelerini temenni dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.