Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 08:56

Melikgazi Belediyesi Bayram tatili tedbirlerini aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve bir çok birimde izinleri kaldırdıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Bayram tatili tedbirlerini aldı

12 Ağustos 2018 08:56


Kurban Bayramı öncesinde Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramda ilçenin her bölgesinde tedbirler alındığını ve halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için imkan oluşturduklarını kaydetti.


Bayram önce bayram alış verişi için gerekli tedbirleri zamanında aldıkların ve kurban kesim ile satış yerlerinin hazır hale getirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kamu Hizmetlerinin devamlılık arz etmektedir. Dolayısı ile Genel temizlik, çöp toplama, park bahçelerin bakımı ve temizliği, sokakların süpürülmesi gibi çalışmalar yerine getirilecektir. Bayram süresince tatil günleri iş yeri açma izin belgesi olan işyerlerinin denetimi ve piyasa kontrolleri devam edecektir. Bunun için zabıta biriminde diğer ilgili birimler ile koordinasyon sağlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü, olabilecek yol bozulmaları ve çökmelerine karşı nöbetçi ekipler oluşturmuştur. Zabıta ve veteriner işleri için gerekli ekipler oluşturulmuş ve görev dağılımı yapılmıştır” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Bayram vesilesiyle vatandaşlarımızın bayramını tebrik ettiğini ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmelerini temenni dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç