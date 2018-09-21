Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Eğitim Dönemine Başladı

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinin yeni eğitim dönemine başladığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin eğitim ve öğretim de öğrencileri, kursiyerleri ve öğretmenleri ile büyük bir aile olduğunu söyledi.

Çocuk Meclisi öğrencilerin 8 ay boyunca hem derslere katkı hem de sosyal ve kültürel kurslar ile eğitim alacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç ''Çocuk Meclisi üyelerimizde bizim ailemizin en küçük bireyleridir. Yaklaşık 4 bin 850 kayıtlı üyesi, 67 öğretmeni ile Çocuk Meclisi her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bunun yanında meclisimiz geçen dönem 9 şubede faaliyet gösterirken, yeni dönemde inşaat çalışmaları tamamlanan 4 sosyal ve kültür tesislerin tamamlanması ile 13 şube ile hizmet verecektir. Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce branşlarında dersler başladı. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yıllarını kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

Çocuk Meclisi öğrencileri ve öğretmenleri ise bu yıl daha çok sosyal ve spor tesislerinde eğitim verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu imkanları sağlayan Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiklerini sözlerine eklediler.