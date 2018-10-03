Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi kayıtları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin gündemde bulunan birçok konu ile ilgili kültürel etkinlikler yaparak halkı bilgilendirdiğini ve bilinçlendirdiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi büyük bir ailedir, çocuk meclisi üyelerimizde bizim ailemizin en küçük bireyleridir. 6815 kayıtlı üyesi, 62 öğretmeni ile çocuk meclisi her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bunun yanında çocuk meclisimiz geçen dönem 12 şubede faaliyet gösterirken, yeni dönemde inşaat çalışmaları devam eden iki sosyal ve kültür tesislerin tamamlanması ile 14 şube ile hizmet verecektir. Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce branşlarında dersler ile öğrencilere destek olunacaktır. Bunun yanında 8. Sınıf öğrencilerine LGS sınavları için hazırlık kursların da verilecektir. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yıllarını kutluyor, hepsine başarılar diliyorum”