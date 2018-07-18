Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 10:53

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Kursu Öğrencileri Selçuklu Müzesini Gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Kursları öğrencilerinin Kayseri Selçuklu Müzesini gezerek Kayseri ile Anadolu Tarihi hakkında bilgiler aldıklarını ve Kayseri’nin medeniyetler merkezi olmasının farkını gördüklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Kursu Öğrencileri Selçuklu Müzesini Gezdi

18 Temmuz 2018 10:53


Kayseri Şehir merkezinde Mimar Sinan parkı İçerisinde yer alan Kayseri Selçuklu Müzesini gezen Yaz Kursu öğrencileri bilgilendirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Çocuklar Kayseri’de tarihin merkezini gezdiler. Medeniyetlerin merkezi, İpek yolunun Anadolu’daki merkezini gezen yaz okulu öğrenciler Selçuklu Tarihi hakkında hem yazılı hem de görsel olarak gezerek, görerek ve bizzat yerinde gözlemlediler. Selçuklu kültür, sanat ve sosyal yaşamları hakkında bilgilendirilirken ilk dünyadaki tıp hastanesini gezdiler. Çocuk Meclisi Üyeleri ayrıca modern bir müzenin görsel tanıklığını da gözlemlemiş oldular“ dedi.


Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi bilim ve sanata verilen önemin bir göstergesi kapsamında etkinlikler de bulunarak, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Selçuklu müzesini 150 kişilik bir grup ile gezdiklerini ve tarihlerini bizzat görsel olarak öğrendiklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç