Kayseri Şehir merkezinde Mimar Sinan parkı İçerisinde yer alan Kayseri Selçuklu Müzesini gezen Yaz Kursu öğrencileri bilgilendirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Çocuklar Kayseri’de tarihin merkezini gezdiler. Medeniyetlerin merkezi, İpek yolunun Anadolu’daki merkezini gezen yaz okulu öğrenciler Selçuklu Tarihi hakkında hem yazılı hem de görsel olarak gezerek, görerek ve bizzat yerinde gözlemlediler. Selçuklu kültür, sanat ve sosyal yaşamları hakkında bilgilendirilirken ilk dünyadaki tıp hastanesini gezdiler. Çocuk Meclisi Üyeleri ayrıca modern bir müzenin görsel tanıklığını da gözlemlemiş oldular“ dedi.

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi bilim ve sanata verilen önemin bir göstergesi kapsamında etkinlikler de bulunarak, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Selçuklu müzesini 150 kişilik bir grup ile gezdiklerini ve tarihlerini bizzat görsel olarak öğrendiklerini sözlerine ekledi.