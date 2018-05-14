Melikgazi Belediyesi çölyaklı hastaların destekçisi

Melikgazi Belediyesince Güllük Mahallesi, Leblebiciler Sokakta yer alan Çölyakla Yaşam Derneği Hizmet Binasının açılışına programına; Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç, AK parti Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Kayseri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Çamdal,Kayseri Çölyak Dernek Başkanı Zahide Kaya, belediye birim müdürleri, Çölyakla yaşam derneği üyeleri ve yakınları katıldı.

Sivil Toplum kurum ve kuruluşları ile her zaman dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun sonucunun da şehre hizmet olarak yansıdığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dernek binasının açılış töreninde şunları söyledi;

’’İnsanın yaşam kalitesini düzenleyen, daha sağlıklı yaşamak adına atılması gereken çalışmanın mutluluğu içindeyiz. Yaşam kalitesi insanın sağlığını, çalışmasını, duruşunu hayatta ki her anını düzenliyor. İlklerin Belediyesi Melikgazi olarak yine bir çalışmayı referans olarak gerçekleştiriyoruz. Belediye Meclis Kararı ile Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği’ne bu hizmet binası tahsis ettik. Bu bizim halk ve birey sağlığına gösterdiğimiz önemin bir ifadesidir”

Kayseri Çölyakla Yaşam Dernek Başkanı Zahide Kaya ise, “Çölyak önemli bir toplum sağlığı sorunu, toplumda yaklaşık yüzde 1,5 insan da görülüyor. Ancak yeterince tanınırlığı yok. Bu nedenle bu tarz derneksel faaliyetlerin ve toplantıların sık sık yapılması lazım ki insanlar Çölyak hastalığı nedir? Bunu tanıma ve bilmeleri gerekir ki buna göre de önlemlerini alsınlar. Sadece Melikgazi ilçemizde 150 hastamız mevcuttur. 2017 yılında kurulan bu derneğimizle Kayseri ilinde mevcut yaklaşık 2 bin çölyak hastasına yardımcı olacağız. Bu neden ile yer tahsis ettiği için, en büyük desteği verdiği için Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.