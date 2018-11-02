İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyesi Drone ile denetliyor, kontrol ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, en son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarda kullandıklarını söyledi.


Şu anda tüm çalışanların bilgisayar ile hizmet sunduğunu yani Melikgazi belediyesinde memurların bilgisayar kullanımın oranı yüzde 100 olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar kullanımın sadece memurlar ile kalmadığını 81 mahalle muhtarlığında bilgisayar olduğunu, kaçak inşaat, zabıta denetim, zabıta trafik gibi ekiplerin de cep bilgisayar ile çalıştığını kaydetti.


Melikgazi şehrinin at arabası olmayan, gecekondu yapılmayan ve kaldırımların el arabaları ile işgal edilmemiş bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyemizce drone cihazı ile diğer ismi yukarından video ve fotoğraf çekimi ile şehir de belirli aralıklarla çalışma alanların video ve fotoğraf çekimi yapılmaktadır. Bu çekimlerde yol çalışmaları, tesislerin inşa durumu, kaçak inşaat konuları gibi çalışmalar tespit edilmektedir. Bu video ve fotoğrafların bilgisayar programında karşılaştırması ile kaçak değişimler denetlenmekte, takip edilmekte ve kontrol edilmektedir. Böylece gezici ekiplerin bir başka göreve yönlendirilmesi ile hem personel hem de araç tasarrufu sağlanmaktadır. Yani uydu fotoğrafları daha kısa sürede daha çok iş ve işlem yapılmaktadır” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar ile belediye iş ve işlemlerinde büyük verimlilik elde edildiğini ve e-belediye ile e-devlet bütünleşmesini sağlayan ender belediyelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.